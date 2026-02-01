Pakistan kaže da je u akciji ubio 145 terorista koje podržava Indija – najviše za nekoliko decenija

Pakistanske policijske i vojne snage ubile su više od 100 „terorista koje podržava Indija“ u kontraterorističkim operacijama širom nemirne jugozapadne provincije Beludžistan u poslednjih 40 sati, saopštili su danas vladini zvaničnici, dan pošto je u koordinisanim samoubilačkim i oružanim napadima ubijeno 33 ljudi, uglavnom civila.

Akcije su počele rano u subotu na više lokacija širom Beludžistana, a u njima je poginulo 18 civila, uključujući pet žena i troje dece, i 15 pripadnika bezbednosnih snaga, saopštile su vlasti.

Sarfraz Bugti, glavni ministar provincije, rekao je novinarima u Kveti da su vojnici i policajci brzo reagovali, ubivši 145 pripadnika „Fitna al-Hindustan“, kako vlast naziva navodno zabranjenu Oslobodilačku vojsku Beludžistana, ili BLA, koju podržava Indija. Broj militanata ubijenih u poslednja dva dana najveći je u poslednjih nekoliko decenija, rekao je on.

„Imamo tela ovih 145 ubijenih terorista i neki od njih su avganistanski državljani“, rekao je tvrdeći da su to „teroristi koje podržava Indija“ i da su nameravali da uzmu taoce, ali nisu uspeli da stignu do centra grada.

Novinarima je govorio zajedno s visokim vladinim zvaničnikom Hamzom Šafkatom koji često nadgleda takve operacije protiv pobunjenika u pokrajini, i pohvalio je vojsku, policiju i paravojne snage za odbijanje napada.

Napadi militanata izbili su u subotu u regionu bogatom rudom gde Pakistan nastoji da privuče strane investicije. U septembru 2025. godine, američka kompanija za metale potpisala je investicioni sporazum od 500 miliona dolara sa Pakistanom, mesec dana pošto je američki Stejt department označio BLA i njeno oružano krilo kao stranu terorističku organizaciju.

Stanovnici su opisali scene panike pošto je u samoubilačkom bombaškom napadu u subotu ubijeno nekoliko policajaca.

Bugti je više puta optužio Indiju i Avganistan da podržavaju napadače i rekao da su visoki lideri BLA, koja je preuzela odgovornost za najnovije napade u Beludžistanu, delovali sa avganistanske teritorije. I Kabul i Nju Delhi poriču te optužbe.

On je rekao da su se talibani koji vladaju u Avganistanu, obavezali sporazumom iz Dohe iz 2020. godine da neće dozvoliti da se avganistanska zemlja koristi kao baza za napade na druge zemlje, ali „nažalost, avganistanska zemlja se i dalje koristi protiv Pakistana“.

Tenzije između Pakistana i Avganistana traju od početka oktobra, kada je Pakistan iz vazduha napao na ono što je opisao kao skrovišta pakistanskih talibana unutar Avganistana, ubivši desetine navodnih pobunjenika.

Bugti je rekao da su militanti upali u kuću radnika iz Baludžistana u Gvadaru i ubili pet žena i troje dece.

Rekao je da su napadači planirali da otmu taoce pošto upadnu u državne službe u zoni visoke bezbednosti u Kveti, ali su osujećeni. „Bili smo svesni njihovih planova i naše snage su bile spremne“, rekao je on.

BLA je zabranjena u Pakistanu i poslednjih godina je izvršila mnoge napade, često na snage bezbednosti, kineske i druge infrastrukturne projekte.

Vlasti kažu da je grupa delovala uz podršku pakistanskih talibana Tehrik-e-Taliban Pakistan, ili TTP što je posebna grupa, saveznik talibana, koji su se vratili na vlast u Avganistanu u avgustu 2021. godine.

Baludžistan se dugo suočava sa separatističkom pobunom etničkih grupa Baludža koje traže veću autonomiju ili potpunu nezavisnost od centralne vlade Pakistana. BLA redovno cilja pakistanske snage bezbednosti, a napada i civile, uključujući kineske državljane među hiljadama onih koji rade na raznim projektima u pokrajini.

(Beta)

