Pakistan objavio da će biti domaćin razgovora SAD i Irana o okončanju rata

Pakistan je objavio sinoć da će uskoro biti domaćin razgovora između SAD i irana, iako o tome za sada nema reči iz Vašingtona i Teherana, a nejasno je da li će razgovori o ratu koji je ušao u drugi mesec biti direktni ili indirektni.

„Pakistan je vrlo srećan da su nam i Iran i SAD izrazili poverenje… Pakistan će biti počastvovan da bude domaćin i da olakša značajne razgovore između dve strane u narednim danima“, rekao je ministar spoljnih poslova Ishak Dar posle sastanaka sa šefovima diplomatije Turske, Egipta, i Saudijske Arabije u Islamabadu da razgovaraju o iranskom ratu.

Pakistan je kasnije saopštio da su diplomate napustile Islamabad i da se vraćaju u svoje zemlje mada je prvobitno planirano da se razgovori nastave i danas.

Ishak Dar razgovarao je u nedelju nekoliko sati sa svojim saudijskim, egipatskim i turskim kolegama u Islamabadu, usred rastuće zabrinutosti zbog posledica sukoba na Bliskom istoku, posebno zbog poremećenog pomorskog saobraćaja u strateškom Ormuskom moreuzu.

Dar, koji je i zamenik premijera Pakistana, rekao je za tamošnju televiziju da su ministri spoljnih poslova u Islamabadu izrazili punu podršku mogućim razgovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Islamabadu.

„Ministri spoljnih poslova založili su se za dijalog i diplomatiju kao jedini održivi način za sprečavanje sukoba i promociju regionalnog mira“, rekao je Dar.

Islamabad se preporučio kao posrednik pošto ima relativno dobre veze i sa Vašingtonom i sa Teheranom i posle, kako pakistanski zvaničnici kažu, više nedelja tihe diplomatije.

Ranije juče je predsednik iranskog parlamenta Mohamad Baher Kalibaf odbacio pregovore u Pakistanu kao prikrivanje pošto je oko 2.500 američkih marinaca stiglo na Bliski istok. Kalibaf je rekao da iranske snage „čekaju na dolazak američkih trupa na kopnu da ih zapale i da zauvek kazne njihove regionalne partnere“, preneli su iranski državni mediji.

Iran je takođe zapretio da će napasti domove američkih i izraelskih komandanata i političkih zvaničnika u regionu. Portparol iranske združene vojne komande Ebrahim Zolfagari rekao je da je to odgovor na ciljanje stambenih zgrada iranskog naroda u raznim gradovima i druga „zloćudna delovanja“.

Više od 3.000 ljudi poginulo je u ratu koji je počeo sa američko – izraelskim udarima na Iran koji su pokrenuli uzvratne iranske napade na Izrael i američke vojne objekte i druge lokacije u susednim arapskim zalivskim državama.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com