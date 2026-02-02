Pakistanske snage ubile 177 pobunjenika za 48 sati – najviše za nekoliko decenija

Pakistanske snage ubile su ubile još dvadesetak pobunjenika prošle noći u akcijama kod granice s Avganistanom, čime je ukupan broj ubijenih porastao na 177 u poslednjih 48 sati, saopštili su danas zvaničnici.

Zvaničnici Pakistana su još u nedelju objavili da su državne snage do tada ubile 145 „terorista koje podržava Indija“ što je već bilo najviše za nekoliko decenija.

Pobunjenici su prethodno u Pakistanu ubili 50 civila, uključujući žene i decu.

Policija, uz podršku vojske, od subote izvodi napade u nekoliko oblasti protiv pripadnika zabranjene separatističke Oslobodilačke vojske Beludžistana (BLA), pošto je oko 200 aktivista u malim grupama izvelo istovremene samoubilačke bombaške napade i napade vatrenim oružjem na policijske stanice, kuće stanovnika i zgrade vlasti širom provincije Beludžistan.

Napadi pobunjenika su izazvali široku osudu političkih lidera Pakistana, uključujući članove stranke koju predvodi bivši premijer, zatvoreni Imran Kan.

Danas je ministar odbrane Havadža Mohamed Asif rekao da je u napadima tokom vikenda, za koje je odgovornost preuzela BLA, ubijena 33 civila i 17 pripadnika snaga bezbednosti.

Asif je isključio mogućnost pregovora sa BLA, rekavši da se neće razgovarati s „teroristima“ koji su ubili civile, uključujući žene i decu, kada su napali kuće radnika Baludža u lučkom gradu Gvadar u subotu.

Ministar unutrašnjih poslova Mohsin Nakvi je danas u saopštenju pohvalio snage bezbednosti za ubistvo još 22 pobunjenika. Opisao ih je kao „teroriste koje podržava Indija“. Međutim, nije ponudio dokaze o umešanosti Indije, a nije bilo ni reakcije iz Nju Delhija.

Iako je najveća provincija Pakistana, Beludžistan s visokim planinama ima najmanje stanovnika. Takođe je centar za etničku manjinu Baludža čiji pripadnici kažu da su pod diskriminacijom i eksploatacijom centralne vlasti. To je podstaklo separatističku pobunu uz zahtev za nezavisnost. Islamski militanti takođe deluju u toj pokrajini.

Vlasti su saopštile da se stanje danas uglavnom normalizovalo, ali je železnički saobraćaj između Beludžistana i drugih krajeva Pakistana obustavljen već tri dana zbog napada tokom vikenda.

U martu je najmanje 31 osoba poginula kada su separatisti BLA u Beludžistanu napali ekspresni voz „Džafar“ sa stotinama ljudi, uzimajući putnike za taoce, ali su intervenisale pakistanske snage i spasle ih. Sva 33 napadača je ubijena, a putnici oslobođeni.

BLA koja je zabranjena u Pakistanu, izvela je mnoge napade poslednjih godina, često na snage bezbednosti, kineske interese i infrastrukturne projekte. Vlasti kažu da ta grupa deluje uz podršku pakistanskih talibana Tehrik-e-Taliban Pakistan koji su saveznici talibanske vlasti Avganistana.

U Beludžistan, bogat rudom, Pakistan nastoji da privuče strane investicije. U septembru 2025. godine, američka kompanija za metale potpisala je investicioni sporazum od 500 miliona dolara sa Pakistanom, mesec dana pošto je američki Stejt department označio BLA i njeno oružano krilo kao stranu terorističku organizaciju.

(Beta)

