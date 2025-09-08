Pala još jedna francuska vlada – premijer Bajru ostao bez podrške u parlamentu

Vlada premijera Francuske Fransoe Bajrua pala je danas pošto su joj poslanici parlamenta velikom većinom izglasali nepoverenje.

Bajruov pad primorava francuskog predsednika Emanuela Makrona da traži četvrtog premijera u poslednjih 12 meseci.

Premijer je smenjen sa 364 glasa za i 194 protiv.

Centrista Bajru (74) platio je cenu za, kako se čini, zaprepašćujuće pogrešnu procenu da će poslanici podržati njegov stav da Francuska mora da smanji javnu potrošnju kako bi sredila svoje dugove.

Umesto toga, poslanici su iskoristili glasanje o poverenju, koje je on sazvao, da se udruže protiv njega i obore ga posle nešto manje od devet meseci na funkciji.

Krah Bajruove kratkotrajne manjinske vlade — koja je sada po Ustavu obavezna da podnese ostavku Makronu — najavljuje obnovljenu neizvesnost i rizik od dugotrajnog zakonodavnog zastoja za Francusku.

Sve se to dešava dok se Francuska bori sa gorućim izazovima, uključujući budžetske teškoće, ratove u Ukrajini i Gazi i promenljive prioritete američkog predsednika Donalda Trampa.

(Beta)

