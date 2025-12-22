Palata nauke domaćin jubileja programa L’Oréal–UNESCO ‘Za žene u nauci’ u Srbiji

Palata nauke – Zadužbina Miodraga Kostića saopštila je danas da je domaćin obeležavanja 15 godina nacionalnog programa L’Oréal–UNESCO „Za žene u nauci“ u Srbiji – inicijative koja promoviše i podržava naučnice i njihov doprinos razvoju nauke u Srbiji i svetu.

Nacionalni program u Srbiji, kako je navedeno, deo je globalne inicijative L’Oréal–UNESCO „For Women in Science, a realizuje se u partnerstvu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-m i kompanije L’Oréal Balkan.

U okviru ovogodišnjeg ciklusa biće dodeljena tri priznanja, uz finansijsku podršku namenjenu istraživanjima u oblasti prirodnih nauka koja se sprovode u Srbiji.

Istaknuto je da je domaćinstvo jubileja u Palati nauke prirodan nastavak misije ove institucije – da bude mesto gde se nauka ne samo promoviše, već i stvara.

Podseća se da u okviru Palate nauke deluju naučno-istraživački centri, razvijeni u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu i RTS-om, koji povezuju istraživače, institucije i savremene teme.

Iz Palate nauke su naglasili da su ponosni što su domaćini ovog događaja koji slavi znanje, istrajnost i žensku snagu u nauci.

Smatraju da je podrška naučnicama ključ za društveni i tehnološki napredak.

„Uklanjanjem nevidljivih barijera sa kojima se naučnice suočavaju, mi gradimo svet u kome ženski uspeh više nije podvig koji nas iznenađuje, već ravnopravna tačka polaska za svako novo veliko otkriće“, poručili su iz Palate nauke.

Međunarodni program L’Oréal–UNESCO „For Women in Science“ osnovan je 1998. godine, dok je nacionalni program u Srbiji pokrenut 2010. godine.

Tokom prethodnih godina, program je pružio podršku brojnim naučnicama iz vodećih istraživačkih institucija i univerziteta u zemlji.

(Beta)

