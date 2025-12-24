Palatu nauke za godinu dana posetilo više od 105.000 ljudi

Upravnik Palate nauke – Zadužbine Miodraga Kostića u Beogradu, Nemanja Đorđević, izjavio je danas, povodom godinu dana rada tog centra za istraživanje i popularizaciju nauke, da je postavke, izložbe, tribine i predavanja posetilo više od 105.000 ljudi.

Bilo je 15.000 školskih poseta, 950 planetarijumskih projekcija, više od 80 predavanja i radionica, a pored stalne postavke priređene su i tri privremene izložbe i dve tematske.

„U Palati nauke može da se vidi jedinstvena kombinacija pravih istraživačkih centara i ljudi koji rade u laboratorijama, ali i izložbi na pet spratova koje se bave čovekom, Zemljom, novim tehnologijama i svemira, kojima želimo da inspirišemo nove generacije ne nužno da se bave naukom već da razmišljaju kao naučnici“, kazao je Đorđević.

Po njegovim rečima, u Palati nauke na uglu ulica Kralja Milana i Kneza Miloša smešteno je 19 istraživačkih centara kojima rukovode nastavnici Elektrotehničkog fakzlteta (ETF) iz Beograda, kao i Centar za digitalizaciju kojim rukovodi RTS, a istraživanja su iz raznih oblasti na više od 2.000 metara kvadratnih laboratorijskog prostora.

Posetioce kroz postavke vodi 28 naučnih komunikatora koji dolaze sa ETF-a, Tehnološko-metalurškog, Biološkog, Filološkog i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

„Sarađujemo sa mnogim institucijama. Želimo da pozovemo druge da nam se pridruže“, kazao je Đorđević.

rekao je da je tako tako prva tematska izložba o ajkulama rađena u saradnji prirodnjačkih muzeja Beograda i Njujorka, a sada je izložba o video-igrama priređena s uspešnim kompanija iz gejming industrije.

„Razne institucije iz celog sveta pravile su u Palati nauke svoje konferencije, pa je tako održana i Evropska kongerencija iz robotike, koja je okupila više od 130 učesnika iz 20 zemalja“, kazao je on i istakao da je Palate nauke mlada institucija otvorena za sve vidove saradnje u domenu nauke.

Đorđević je najavio da će Palata nauke iduće godine nastaviti sa novom gostujućum postavkom, kao i novom Tedx konferencijom, koja je ove godine obnovljena nakon 10 godina pauze, a ugostiće i projekte povezane s umetnošću, kulturom i naukom.

„Nijedna zemlja u svetu ne može da ima škole koje se brzo menjaju i prilagođavaju veštačkoj intelogenciji, proširene relanosti, a Palata nauke može da bude takvo mesto inspiracije i skretanje pogleda na oblasti koje želimo da buduće generacije unaprede“, kazao je Đorđević.

(Beta)

