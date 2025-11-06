Palestinski predsednik u Vatikanu, sastao se s papom

Papa Lav XIV i palestinski predsednik Mahmud Abas su se danas u Vatikanu sastali prvi put, usred i dalje loše humanitarne situacije u Pojasu Gaze, skoro mesec dana po stupanju na snagu primirja u ratu Izraela protiv palestinskog pokreta Hamas.

Vatikan je preneo da su sagovornici ukazali na „hitnost pružanja pomoći stanovništvu Pojasa Gaze i okončanja sukoba težnjom ka rešenju o dve države“ – buduće palestinske uz Izrael.

Ujedinjene nacije pozivaju Izrael da otvori prelaze ka Pojasu Gaze, gde mnogi iscrpljeni stanovnici nemaju ni vode ni hrane, pšiše agencija AFP.

Agencija AP podseća da je u septembru papa Lav rekao predsedniku Izraela Isaku Hercogu da je „rešenje o dve države jedini izlaz iz rata“ i pozvao na trajno primirje u Gazi.

Abas je u Vatikanu povodom desete godišnjice potpisivanja „Sveobuhvatnog sporazuma između Svete stolice i Države Palestine“.

Abas je stigao u Rim u sredu popodne i posetio baziliku Svete Marije kako bi odao počast prethodnom papi Franji.

Tokom godina, Abas se nekoliko puta sastao s tim pokojnim papom, a održavao je česte telefonske kontakte i posle napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

(Beta)

