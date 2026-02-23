Panel: Mediji ratu u Ukrajini učitavaju narative i emocije o ratovima devedesetih na Balkanu

Mediji u Srbiji, kada izveštavaju o ratu u Ukrajini, učitavaju narative i emocije koji se odnose na ratove 90-ih na Balkanu, izjavio je novinar i programski direktor Demostata Zoran Panović.

On je na panel diskusiji „Propaganda Kremlja u srpskim medijima“ rekao da treba razdvojiti putinofiliju od rusofilije u Srbiji i da je građenje kulta ruskog predsednika Vladimira Putina u srpskoj javnosti počelo i pre vladavine Srpske napredne stranke, ali da je nastavila da ga gaji.

„Svako pokušava na ovim prostorima bivše Jugoslavije da svoj narativ ipodobi ratu u Ukrajini. Na primer na Kosovu se (premijer) Aljbin Kurti predstavlja kao (predsednik Ukrajine Volodimir) Zelenski, a (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić kao mali Putin, to su sve stvari koje su propagandne i reinterpretiraju rat u Ukrajini shodno ratovima na prostorima bivše Jugoslavije. Tako da imamo obrnuto proporcionalni proksi rat u narativima“, rekao je.

Panović je rekao da je u srpskom javnom mnjenju primetan jak emocionalni, često iracionalan odnos prema temama.

Prepoznaju, dodao je i prave analogiju sa Kosovom, po pitanju teritorijalnog integriteta i imaju empatiju prema sadržaju koji prikazuje stradanje ukrajinskog naroda.

„Ovaj rat je dosta redefinisao odnose u javnom menjenju Srbije. Propaganda utiče. Zabrinjava globalna neizvesnost u kom će se pravcu razvijati“, rekao je.

Kao zaključak naveo je da se u taj rat učitavaju narativi i emocije koji nisu primarno vezane za genezu sukoba Rusije i Ukrajine.

Milomir Mandić je na panelu rekao da su se srpske vlasti prema ratu postavile neutralno – osudile invaziju i povredu teritorijalnog integriteta Ukrajine. A državni mediji prate tu državnu poltiku, ali su rastrzani između nje i dominantne proruske javnosti, dodao je.

Primetno je u javnosti, dodao je, licemerje jer većina ljudi koja podržava Rusiju i Putina želi da živi, radi ili studira na Zapadu.

Ambasador Ukrajine Oleksandar Valeriovič Litvinenko rekao je u uvodnom obraćanju da ruska propaganda nije manje važna od tenkova i raketa jer uništava umove i takođe ubija ljude.

Sutra se obeležava četiri godine od početka ruske invazije na Ukrajinu.

Tim povodom će u Evropskoj kući u Beogradu biti otvorena izložba fotografija o razaranju verskih spomenika i lokaliteta kulturne baštine u Ukrajini.

(Beta)

