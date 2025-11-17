Panel: Stefanović i Lazović o izborima, saradnji, koordinaciji

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović izjavio je danas u Beogradu da sledeći izbori u Srbiji neće biti obično izjašnjavanje, već „bitka za život“, dok je kopredsednik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović izrazio bojazan da uspeh opozicionih aktera nije zagarantovan i ponovo ih pozvao na koordinaciju aktivnosti.

Na prvom panelu trodnevne Beogradske bezbednosne konferencije, Stefanović je rekao da studenti, građani, opozicione stranke, civilni sektor i slobodni mediji „stoje na jednoj liniji fronta“ i da zajedno „treba da pokušaju da spreče režim (Aleksandra Vučića) da pokrade još jedne izbore i da oslobode medije“.

„Zaključak ovog istorijskog trenutka doći će na izborima – oni bi trebalo da se održe što pre, ali pre toga moramo da pokušamo sve što je u našoj moći da obezbedimo što poštenije izborne uslove. Ubeđen sam da je ovaj režim već pao, pitanje je samo kako će otići – da li na miran i civilizovan način ili će se Vučić opredeliti za mračan scenario, koji moramo da izbegnemo“, kazao je Stefanović na panelu „Trenutak istine za Srbiju: Može li pravda pobediti?“

Na konferenciji u organizaciji Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Stefanović je ukazao i da „niko na političkoj sceni, uključujući studente, ne misli da će sledeći izbori biti obični izbori, već bitka za život, bitka za vazduh“.

„Na izborima ćemo morati da branimo rezultate, ne možemo da prihvatimo rezultate zasnovane na krađi i prevari i hapšenju studenata. Moramo da budemo odlučni, strpljivi i mudri i da shvatimo da pobeda dolazi na izborima“, dodao je.

Stefanović, poslanik Skupštine Srbije, rekao je i da građani moraju da dobiju jasan odgovor na pitanje šta opozicioni akteri žele da Srbija postane i u kom pravcu treba da ide.

„Mi iz Stranke slobode i pravde, a siguran sam da se i druge kolege iz opozicije slažu, želimo normalnu, demokratsku Srbiju sa vladavinom prava i osnovnim slobodama za građane, bez diktature. Neki ljudi će morati da budu lustrirani. Meni se taj izraz ne dopada, ali moramo da vidimo ko je oteo ovu zemlju od naroda, ko je oteo medije i institucije“, kazao je Stefanović.

Lazović, takođe narodni poslanik, rekao je na panelu da bi izbori mogli da budu rešenje za socijalnu, političku i uskoro ekonomsku krizu u Srbiji, ali je upozorio da bi oni u izrazito podeljenom društvu kao što je srpsko mogli i da prodube krizu „ako izborna prevara bude još veća nego ranije“.

„Siguran sam da izbori neće biti pošteni. Naš stav je da mora da postoji koordinacija između svih organizacija koje se bore protiv režima i korupcije. Treba da imamo dijalog o tome kako ćemo se protiv toga zajedno boriti – studenti, civilni sektor, političke stranke“, naveo je.

Dodao je da su tri ključna pitanja za te aktere kako doći do izbora, odnosno „kako privoleti Vučića da ih raspiše“, kako pobediti na tim izborima ako se svi slažu da će biti izborne prevare, i kako zaštititi ljude od napada vlasti.

„To sve treba iskoordinirati. Nisam siguran da su promene zagarantovane i da će sve biti u redu, mislim da mračna strana ne sedi skrštenih ruku. Stvari se lome u ovom trenutku, ne bi rekao da nam je uspeh zagarantovan. Zabrinut sam da li ćemo iskoristiti ovu priliku jer će se mračna strana truditi da nas posvađa. Ključ je u saradnji i koordinaciji“, kazao je Lazović.

(Beta)

