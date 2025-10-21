Panel: Svaka peta osoba u Srbiji živi u riziku od siromaštva, najugroženiji deca i penzioneri

Gotovo svaka peta osoba u Srbiji živi u riziku od siromaštva, a najugroženiji su deca i penzioneri, ocenjeno je na panelu „Od ekonomskog rasta ka zajedničkom blagostanju – razumevanje i suzbijanje višedimenzionalnog siromaštva“ u Beogradu.

Prema Republičkom zavodu za statistiku (RZS), među njima je u poslednjoj deceniji bilo 50,8 odsto nezaposlenih lica, a to su stariji od 15 godina, učenici, penzioneri ili studenti.

Samozaposlenih osoba u riziku od siromaštva je 12,7 odsto kao što su privatnici ili poljoprivrednici, a zaposlenih u državnom sektoru je 4,8 odsto.

Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija (UN) u Srbiji Matilda Mort izjavila je da Srbija dobro stoji sa zaposlenjem, ali da je to u okviru globalnog poređenja, uz ocenu da Srbija treba da se osloni na nacionalna poređenja.

„Javne politike treba zasnivati na dokazima, a put ka Evropskoj uniji zahteva inkluzivniji rad institucija Srbije“, izjavila je Mort.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Marko Jovanović izjavio je da je stopa rizika siromaštva u Srbiji 19,7 odsto, a da je BDP porastao za 3,9 odsto u 2024. godini, kao i da je u istoj godini nezaposlenost pala na 8,6 odsto.

Šefica Kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u Srbiji Borka Jeremić rekla je da je siromaštvo multidimenzionalno pitanje i da uključuje pol, identitet, godine i mesto stanovanja.

„Više od pola žena u Srbiji, 51,2 odsto nije u radnoj snazi, a kada ne rade, razlog je briga o deci, dok muškarci ukazuju na nemogućnost da nađu posao sa punim radnim vremenom“, izjavila je Jeremić.

Dodala je da su deca i penzioneri najveće žrtve siromaštva, a 25 odsto žena koje su starije i koje žive same predstavljaju najveći rizik od siromaštva.

Zamenica šefa Delegacije Evropske unije Plamena Halačeva izjavila je da je u proteklim decenijama u Srbiji bruto domaći proizvod (BDP) porastao, a da je nezaposlenost opala.

„Beograd ima niske delove siromaštva, ali južna i istočna Srbija se suočavaju sa većim procentom. Socijalna zaštita i penzije imaju ključnu ulogu za rešenje problema siromaštva, moramo da ojačamo sisteme, ali to nije samo zadatak vlasti već i civilnog društva“, izjavila je Halačeva na konferenciji za novinare u Beogradu.

Dodala je da je plan rasta za Zapadni Balkan, kako bi se obezbedila borba protiv siromaštva, sa budžetom od 1,6 milijardi evra fokusiran na ljudski kapital i ključne reforme, a da će poseban program za zapošljavanje i socijalno uključivanje izdvojiti 27 miliona evra za period od 2024. do 2027. godine.

