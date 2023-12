Pantić za Betu: Teme u kampanji veštački konstruisane, Kosovo nametnuto u prvi plan

Predsednik Upravnog odbora Fondacije za liberalnu praktičnu politiku Danijel Pantić ocenio je danas da su teme u izbornoj kampanji „veštački konstruisane“ i da je tema Kosova nametnuta u prvi plan, a tema evropskih integracija Srbije sklonjena u treći.

Pantić je za agenciju Beta naveo da je, za razliku od svih dosadašnjih kampanja od početka višestranačja u Srbiji, aktuelna kampanja održana u sitauciji „najveće moguće polarizacije“.

„Ogromna je polarizacija i ona je duž linija liberalne, proevropske koalicije i vladajućih stranaka, pri čemu imamo i fragmentiranu desnicu, koja je poprilično štura i nemušta u kampanji i koja se jedino bavila time da su oni protiv francusko-nemačkog plana, koji je predsednik Srbije odavno prihvatio“, rekao je Pantić.

Prema njegovim rečima, na taj način je Kosovo „reinkarnirano“ kao glavna politička tema u Srbiji, dok se sa druge strane niko ne bavi pitanjem više od 200.000 Srba koji su živeli na Kosovu do 1999. godine, kada su prešli u centralnu Srbiju.

„Niko se njima ne bavi kao građanima Srbije, kvalitetom njihovog života, njihovom imovinom koja je ostala na Kosovu i Metohiji. Niko se ne bavi time koliko je Srba na severu u poslednjih šest meseci moralo da se pomeri u centralnu Srbiju zbog zaoštravanja bezbednosne situacije“, ocenio je Pantić.

Naveo je da je u izbornoj kampanji stvorena atmosfera „u simbiozi vladajućih struktura i desničarskih političkih organizacija“ da se tema refokusira na Kosovo, dok je čitav niz problema, za koje stranke koje učestvuju u kampanji nisu imale priliku da predstave svoja rešenja, ostao u drugom planu.

„Mislim pre svega na standard građana, kvalitet života, enormnu korupciju… Nije da nije pominjano od strane opozicije, ali jednostavno Kosovo je te teme bacilo u senku“, dodao je on.

Teme evropskih integracija Srbije, prema njegovim rečima, bile su u „trećem planu“, a proevropska opozicija je morala da ćuti oko toga.

„To je specifičnost ove kampanje. Stvorena je jedna atmosfera hajke na sve proevropske političke opcije, koja je lansirana sa desnice. To je bilo dobacivanje lopte, nabacivanje iz kornera na šut vladajućoj stranci, gde je praktično desničarska opozicija sve vreme vršila hajku na ovu centrističku, proevropsku koaliciju oko Kosova“, ocenio je Pantić.

Prema njegovim rečima, stvorena je i „lažna dilema“ da oni koji podržavaju da Srbija postane članica Evropske unije, automatski podržavaju da se Srbija odrekne Kosova.

„To je potpuno sumanuto, jer je reč o tome da Kosovo već duže vreme ima odvojenu juristikciju od Srbije i da Evropska unija to posmatra kao dva entiteta, ali ne traži od Srbije da formalno-pravno prizna Kosovo, nego da se dođe do normalizacije odnosa i to je ono Poglavlje 35. Vladajući režim je prihvatio Briselski i Ohridski sporazum i to je trenutno činjenično stanje“, kazao je Pantić.

Naveo je i primer da je na Novom Beogradu, između Ušća i hotela „Hajat“ postavljen bilbord Ruske stranke za izbore, a da se iza nje vidi logo kompanije „Gasprom“.

„To je slika Srbije danas. Srbija je danas jedna isturena tačka moskovskog režima, odnosno jedno ostrvo koje je okruženo Evropskom unijom i NATO“, ocenio je Pantić.

(Beta)

