Jutros je pao deo plafona u Sportskom centru „Pinki“ u Zemunu, u toku je sanacija štete, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).

Glavni ulaz u sportski centar je zatvoren, a majstori rade.

Na fotografijama na društvenim mrežama vidi se da je pao deo krovne konstrukcije, a na podu se nalaze polomljene cevi i kablovi.

(Beta)

