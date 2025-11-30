Glavni ulaz u sportski centar je zatvoren, a majstori rade.
(Beta)
Jutros je pao deo plafona u Sportskom centru „Pinki“ u Zemunu, u toku je sanacija štete, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).
Glavni ulaz u sportski centar je zatvoren, a majstori rade.
Na fotografijama na društvenim mrežama vidi se da je pao deo krovne konstrukcije, a na podu se nalaze polomljene cevi i kablovi.
(Beta)
