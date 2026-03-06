Pao indijski borbeni dvosed na trenažnom letu, dva pilota poginula

Indijski borbeni avion srušio se tokom trenažnog leta na severoistoku zemlje, kada su poginula njegova dva pilota, javile su danas indijske vazduhoplovne snage.

Avion „suhoi“, borbeni dvosed, srušio se u okrugu Karabi Anglong u indijskoj državi Asam posle poletanja sa vazduhoplovne baze kasno sinoć, navodi se u saopštenju.

Zvaničnici istražuju uzrok nesreće.

Ministar odbrane Radžnat Sing rekao je da je tužan zbog gubitka dva pilota.

Su-30MKI ruskog dizajna se proizvodi pod licencom u indijskoj državnoj kompaniji Hindusta Aeronautiks Ltd. Indijske vazduhoplovne snage imaju više od 260 takvih letelica.

U Indiji su zabeleženi udesi sa tim tipom aviona u junu 2024. i januaru 2023.

