Pao sneg na Kopaoniku, u okolini Prijepolja, na Rudnu i Sjenici

U planinskim predelima u Srbiji od jutros pada sneg, a ima ga na planini Kopaonik, u okolini Prijepolja, na Rudnu i Sjenici.

$bp(„videoBox-2123170“, );

U jutarnjim satima, kiša u tim predelima je prešla u susnežicu, a zatim i u sneg, dok je visina snežnog pokrivača na nadmorskoj visini većoj od 1.500 metara oko dva centimetra, javlja Radio-televizija Srbije (RTS).

Prema prognozama meteorologa u toku dana može doći do formiranja pokrivača i do 10 centimetara koji će zbog temperatura u minusu potrajati do kasnih večernjih sati.

RTS navodi da snega ima na Kopaoniku, na Kamenoj gori kod Prijepolja i planini Rudno kod Kraljeva, dok sneg pada i u Sjenici, ali se ne zadržava na tlu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com