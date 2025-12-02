Papa danas završava prvo putovanje u inostranstvo molitvom, na kojoj se očekuje 100.000 Libanaca

Papa Lav XIV danas završava trodnevnu posetu Libanu, završavajući i svoje prvo putovanje u inostranstvo kao poglavar Rimokatoličke crkve, tokom kojeg se zalagao za mir na Bliskom istoku i upozorio da je budućnost čovečanstva ugrožena krvavim sukobima u svetu.

Prvi papa rođen u SAD, moliće se na mestu hemijske eksplozije 2020. godine u bejrutskoj luci i predvodiće katoličku misu na gradskoj obali, koja će, kako se očekuje, privući 100.000 ljudi, pre nego što krene za Rim sa svojom pratnjom rano posle podne, prenela je agencija Rojters na svom sajtu.

Papa, koji je rekao da je u misiji mira, pozvao je libanske lidere da istraju u mirovnim naporima posle prošlogodišnjeg razornog rata između Izraela i Hezbolaha, koji podržava Iran, i kontinuiranih izraelskih udara.

Lav XIV, relativno nepoznat na svetskoj sceni pre nego što je u maju ove godine postao papa, pažljivo je praćen dok je držao svoje prve govore u inostranstvu i prvi put komunicirao sa ljudima van uglavnom katoličke Italije.

Papa se u ponedeljak sastao sa liderima više verskih zajednica, pozivajući ih da se ujedine kako bi izlečili zemlju posle godina sukoba, političke paralize i ekonomske krize koji su izazvali talase migracija.

(Beta)

