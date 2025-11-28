Papa i vaseljenski patrijarh zajedno obeležili 1700. godina Prvog vaseljenskog sabora i simvola vere

Papa Lav XIV i vaseljenski patrijarh Vartolomej I danas su zajedno učestvovali u obeležavanju 1.700 godina od Prvog vaseljenskog sabora u Nikeji, na kojem je formulisan zajednički „simvol“ – deklaracija i sažetak hrišćanske vere.

Papa, vaseljenski patrijarh i drugi hrišćanski velikodostojnici okupili su se u Izniku u Turskoj, kod arheoloških iskopina drevne bazilike Svetog Neofita, na obali jezera Iznik.

Veruje se da se kameni temelji bazilike, nedavno otkriveni povlačenjem jezera, nalaze na mestu ranije crkve u kojoj je Sabor priređen 325. godine.

Bili su prisutni sveštenici i biskupi Rimokatoličke crkve, sveštenici i episkopi Grčke, Sirijske, Koptske, Malankarske i Jermenske pravoslavne crkve, kao i predstavnici protestantskih i anglikanskih crkava, a papa Lav i patrijarh Vartolomej su pratili povorku na podignutoj stazi preko ruševina bazilike.

Lav je helikopterom doleteo u Iznik ​​iz Istanbula kako bi učestvovao u ekumenskoj molitvi na kraju njegove posete Turskoj.

Hrišćanski velikodostojnici zajedno su izgovorili „simvol vere“ na engleskom jeziku, i održali bogosluženje, sa naizmeničnim rimokatoličkim i pravoslavnim pojanjem.

Govoreći danas pre dolaska u Iznik, papa je rekao da simvol vere nije samo doktrinarna formula, već „suštinsko jezgro hrišćanske vere“.

„Stoga je njegov razvoj organski, sličan razvoju žive stvarnosti, postepeno iznoseći na videlo i potpunije izražavajući suštinu vere“, rekao je papa Lav.

Nikejski sabor održan je pre raskola 1054. godine, i danas rimokatolička i pravoslavna crkva, kao i većina istorijskih protestantskih denominacija, prihvataju „Nikejski simvol vere“ što ga čini tačkom dogovora i najšire prihvaćenim „simvolom vere“ u hrišćanskom svetu.

Hrišćani su manjina u pretežno sunitskoj muslimanskoj Turskoj, a pre molitve u Izniku, oko 20 članova male turske islamske stranke organizovalo je kratak protest, rekavši da susret predstavlja pretnju suverenitetu i nacionalnom identitetu Turske.

Uz jako policijsko prisustvo, član partije Novog blagostanja (Yeniden Refah) Mehmet Kajgusuz pročitao je saopštenje u kojem osuđuje, kako je rekao, napore da se u Turskoj uspostavi „grčka pravoslavna država slična Vatikanu“. Grupa se ubrzo nakon toga mirno razišla.

Papa Lav je stigao u Tursku u četvrtak, ističući poruku mira tokom sastanka sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom. Istu poruku će u nedelju doneti u Liban, drugu i poslednju deonicu svoog putovanja.

Stanovnik Iznika Sulejman Bulut rekao je da Iznik ima dubok istorijski i duhovni značaj za hrišćane i dodao da nema ništa protiv toga što dolaze da odaju počast svom nasleđu.

„I muslimani bi trebalo da posete mesta koja pripadaju nama u ostatku sveta, u Evropi“, rekao je.

Međutim, Hasan Maral, vlasnik prodavnice, rekao je da se oseća neprijatno zbog posete: „Papin dolazak ovde deluje protivrečno mojoj veri“.

Papa Lav je započeo svoj prvi pun dan u Istanbulu ohrabrujući malu rimokatoličku zajednicu u Turskoj da pronađe snagu u svom malom broju. Prema statistici Vatikana, katolika ima oko 33.000 u zemlji od 85 miliona, od kojih su većina sunitski muslimani.

„Logika malobrojnosti je prava snaga crkve. Značajno prisustvo migranata i izbeglica u ovoj zemlji predstavlja pred crkvom izazov da dočeka i služi nekima od najranjivijih“, rekao je papa.

Dočekan je bučno u Katedrali Svetog Duha uzvicima „Papa Lav!“ i „Viva il Papa!“ (Živeo papa).

Papa je kasnije posetio grupu monahinja, Male sestre siromašnih, koje vode starački dom u Istanbulu.

„Bio je tako jednostavan. Osetile smo da je u svojoj kući. Bio je vrlo opušten. Svi su dobili ono što su očekivali: blagoslov, lepu reč. To je jednostavno ogromno“, rekla je sestra Margaret iz staračkog doma Male sestre siromašnih.

Papa sutra nastavlja sa svojim ekumenskim fokusom, i sastaće se sa patrijarhom Vartolomejem i drugim hrišćanskim velikodostojnicima.

On će takođe posetiti džamiju Sultan Ahmed, poznatiju kao Plava džamija, i služiće kasno popodnevnu misu u istanbulskoj Folksvagen areni.

U nedelju putuje u Liban.

(Beta)

