Papa osudio upotrebu vojne sile za postizanje diplomatskih ciljeva

Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Lav XIV, osudio je danas upotrebu vojne sile za postizanje diplomatskih ciljeva, pozivajući na zaštitu ljudskih prava u Venecueli.

Slabost međunarodnih organizacija pred globalnim sukobima je „posebno zabrinjavajuća“, rekao je Lav XIV u neobično jakom godišnjem obraćanju o spoljnoj politici pred 184 ambasadora akreditovanih u Vatikanu, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters).

Papa je ocenio da je diplomatija koja promoviše dijalog i traži konsenzus među svima, zamenjena diplomatijom sile.

Govoreći o nedavnom američkom zarobljavanju predsednika Venecuele Nikolasa Madura (Nicolas), papa koji je poreklom iz SAD, pozvao je vlade sveta da poštuju volju naroda Venecuele i da štite njihova ljudska i građanska prava.

(Beta)

