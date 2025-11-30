Papa pozvao Libance da ostanu u svojoj zemlji

Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Lav XIV danas je pozvao Libance da „ostanu“ u svojoj zemlji, gde je ekonomski kolaps pogoršao masovnu emigraciju, i pozvao na „pomirenje“ kako bi se prevazišle duboke podele u Libanu.

Papa koji je u Bejrut došao iz Turske, doneo je poruku mira Libanu, zemlji koja strahuje od povratka otvorenog sukoba sa Izraelom.

Lav XIV je u govoru u predsedničkoj palati ubrzo posle dolaska, naglasio je potrebu da se radi na „miru“ bez pominjanja regionalnih tenzija ili nedavnih izraelskih bombardovanja.

Papa je takođe naglasio potrebu da vlasti i institucije prepoznaju da je „opšte dobro veće od dobra bilo koje jedne grupe“ i pozvao vladajuću klasu da „služi narodu sa posvećenošću i predanošću“.

Velika ekonomska kriza koja je izbila u jesen 2019. godine, u velikoj meri se pripisuje nepažnji političke klase, koja se redovno optužuje za favorizovanje određenih grupa i korupciju.

U svom obraćanju zvaničnicima, civilnom društvu i diplomatskom koru, koji su papu dočekali aplauzom, Lav XIV je pozvao Liban da „krene teškim putem pomirenja kako bi zalečio lične i kolektivne rane“.

Poslednji rat sa Izraelom produbio je podele, a šiitski pokret Hezbolah je otvorio front protiv Izraela u oktobru 2023. godine kako bi podržao palestinski Hamas, što je izazvalo protivljenje velikog dela drugih zajednica, uključujući hrišćane.

Libanski predsednik Žozef Aun (Joseph), jedini hrišćanski šef države u arapskom svetu, rekao je da je „čuvanje Libana, jedinog modela suživota između hrišćana i muslimana, njegova dužnost prema čovečanstvu“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com