Papa pozvao svetske lidere da pomognu siromašnima

Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Lav XIV osudio je danas siromaštvo, i pozvao svetske lidere i katolike da „pruže ruke“ marginalizovanim ljudima tokom „Jubileja siromašnih“.

Papa je socijalnu pravdu učinio centralnom temom svog pontifikata, koji je sada u šestom mesecu nakon imenovanja za poglavara Rimokatoličke crkve u maju, posle smrti pape Franje.

Tokom mise u bazilici Svetog Petra, papa je rekao da je Crkva „još uvek obeležena starim i novim oblicima siromaštva“, ali da se nada da će biti „majka siromašnih, mesto dobrodošlice i pravde“.

Ove nedelje je obeležen „Jubilej siromašnih“, jedan od mnogih takvih događaja koji se održavaju tokom Svete godine, a koji privlači hodočasnike iz celog sveta. Poklopilo se sa Svetskim danom siromašnih, godišnjom proslavom koju je papa Franja ustanovio 2017. godine.

„Stoga pozivam šefove država i vođe naroda da osluškuju vapaj najsiromašnijih“, rekao je Lav XIV.

Pored materijalnog siromaštva, papa je govorio o mnogim moralnim i duhovnim situacijama koje dovode do usamljenosti. Pozvao je vernike da budu pažljivi prema drugima.

Posle mise, papa je učestvovao na velikom ručku u Vatikanu sa oko 1.300 ljudi, uključujući beskućnike, izbeglice i osobe sa invaliditetom, blagosiljajući obrok dok su se istovremeno u Rimu održavali i drugi dobrotvorni događaji.

Obraćajući se okupljenima na Trgu Svetog Petra, papa je osudio progon hrišćana širom sveta, posebno u Bangladešu, Nigeriji, Mozambiku i Sudanu, i govorio je o zaoštravanju nasilja u tekućem sukobu u Demokratskoj Republici Kongo.

