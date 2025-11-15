Papa primio poznate ličnosti svetske kinematograije

Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Lav XIV primio je danas u Vatikanu zvezde velikog platna, pozivajući ih da se „suoče sa ranama sveta“, a nakon toga je primio personalizovani poklon od američkog reditelja Spajka Lija (Spike Lee).

Oko 200 filmskih profesionalaca – glumaca, reditelja i producenata – primljeno je u Vatikanu, među kojima glumci Kejt Blančet (Cate Blanchett), Monika Beluči (Monica Belluci) i Vigo Mortensen (Viggo).

Lav XIV je pohvalio film kao „popularnu umetnost“, koja je takođe „laboratorija nade, mesto gde čovečanstvo može da razmišlja o sebi i svojoj sudbini“.

Papa je lično pozdravio svakog od gostiju, uključujući i reditelja Spajka Lija, vatrenog navijača košarkaškog tima Njujork Niks, koji mu je poklonio njihov dres.

Na dresu za papu je broj 14, pošto tim ima 13 igrača.

Li je rekao da Niksi imaju 13 igrača sa Univerziteta Vilanova u Pensilvaniji gde je i papa išao na studije.

„Jedan od najdragocenijih doprinosa kinematografije je upravo taj što pomaže gledaocu da pronađe sebe, da ponovo sagleda složenost sopstvenog iskustva i da ponovo otkrije u toj vežbi, deo te nade bez koje je naše postojanje nepotpuno“, rekao je papa.

Lav XIV je pozvao institucije da nastave da podržavaju kulturu i filmsku umetnost.

„Njegove (papine) reči su bile izvanredne i nadam se da će ministri kulture širom sveta biti inspirisani njima. Govorio je o saosećanju i posvećenosti rešavanju svetskih problema“, rekla je Kejt Blanšet novinarima posle audijencije.

Vatikan je u sredu saopštio da poziv predstavnicima filmske industrije ima za cilj istraživanje „mogućnosti koje nudi umetnička kreativnost za misiju Crkve i promociju ljudskih vrednosti“.

„Našem dobu su potrebni svedoci nade, lepote i istine: kroz vaš umetnički rad možete ih otelotvoriti“, rekao je papa okupljenima.

Papa je ohrabrio svoje goste da se „suoče sa ranama sveta“.

„Nasilje, siromaštvo, izgnanstvo, usamljenost, zavisnosti, zaboravljeni ratovi: toliko rana koje zahtevaju da se vide i ispričaju. Veliki film ne eksploatiše bol – on ga prati, istražuje ga“, rekao je Lav XIV.

„Crkva vas visoko poštuje, vas koji radite sa svetlošću i vremenom, licima i pejzažima, rečima i tišinom“, dodao je on.

