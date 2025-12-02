Papa prvo putovanje u inostranstvo završio tihom molitvom za žrtve eksplozije luke u Bejrutu

Papa Leo XIV se na mestu razorne eksplozije u bejrutskoj luci 4. avgusta 2020. godine, tiho pomolio na kraju svog prvog putovanja u inostranstvo kao poglavar Rimokatoličke crkve.

Na tom putovanju posetio je Tursku i Liban.

Danas se sastao i sa rodbinom nekih od 218 žrtava eksplozije koja je uništila deo Bejruta i nanela štetu od više milijardi dolara kada su u skladištu eksplodirale stotine tona godinama loše uskladištenog đubriva – amonijum-nitrata.

Zbog nemara koji je doveo do te eksplozije nijedan zvaničnik nije osuđen, a Libanci su ljuti jer je istraga opstruisana.

Za njih je ta eksplozija samo jedna u nizu kriza usled decenija korupcije i finansijskih zločina.

Po dolasku u Liban u nedelju, papa je pozvao političke lidere da nastave traganje za istinom da bi postigli mir i pomirenje u toj i verski podeljenoj zemlji.

Papa je poslednji dan svoje posete počeo posetom bolnici „De la krua“ (De La Croix), koja se specijalizovala za lečenje ljudi sa psihološkim problemima, a završio ga misom na obali u Bejrutu odakle je otputovao za Rim.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com