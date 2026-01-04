Papa traži da Venecuela ostane nezavisna zemlja

Lav, prvi papa poreklom iz SAD, takođe je pozvao na poštovanje ljudskih prava i vladavine prava „kako je to zapisano“ u Ustavu Venecuele, prenela je agencija Rojters.
„Ne smemo odlagati prevazilaženje nasilja i kretanje putem pravde i mira, uz garantovanje suvereniteta te zemlje“, rekao je papa hodočasnicima na Trgu Svetog Petra u Vatikanu.
Predsednik SAD Donald Tramp je u subotu rekao da će SAD preuzeti kontrolu nad Venecuelom bogatom naftom pošto je naredio akciju radi hapšenja Madura koji je odveden u pritvorski centar u Njujorku gde čeka na iznošenje optužbe za „narko-terorizam“.
Lav, koji je kritikovao neke od Trampovih desničarskih politika, u decembru je pozvao predsednika SAD da ne svrgava Madura vojnom silom.
„Dobro voljenog naroda Venecuele mora prevladati nad svim drugim razmatranjima“, rekao je tada papa.
(Beta)
