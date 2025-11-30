Papa u Libanu sa porukom mira

Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Lav XIV stigao je danas u Liban kako bi preneo poruku mira zemlji koja pati od endemske privredne i političke krize i izlazi iz smrtonosnog rata sa Izraelom.

Na aerodromu u Bejrutu dočekali su ga libanski zvaničnici, uključujući predsednika Žozefa Auna (Joseph), jedinog hrišćanskog šefa države u arapskom svetu.

Artiljerija libanske vojske ispalila je 21 počasni topovski plotun, a brodovi usidreni u luci Bejrut oglasili su sirenama u znak proslave.

Poseta pape, koja traje 48 sati, njegova je prva toj multikonfesionalnoj zemlji sa 5,8 miliona stanovnika.

Uprkos značajnoj političkoj ulozi koju hrišćani igraju u Libanu, njihov broj je opao poslednjih decenija, uglavnom zbog emigracije mladih ljudi.

Lav XIV, prvi papa koji je u Libanu od 2012. godine, kada je tamo bio papa Benedikt XVI, a večeras se sastao s vlastima i diplomatskim korom u predsedničkoj palati.

Na putu donde prošao je kroz južna predgrađa Bejruta, uporište Hezbolaha protiv kojeg ratuje Izrael, okićenih posterima s pozdravima papi, a i plakatima s portretima vođe Hezbolaha koga je Izrael nedavno ubio.

U špalirima građana s obeju strana bulevara bile su i pristalice proiranskog Hezbolaha da pozdrave papu, a ta partija koja je u koalicionoj vlasti Libana, pozvala ga je da osudi izraelsku „nepravdu i agresiju“.

Papa je jutros završio je posetu Turskoj, svoju prvu nekoj stranoj zemlji od maja, kada je izabran.

Tokom svečane liturgije u pravoslavnoj patrijaršijskoj crkvi Svetog Đorđa u Istanbulu, papa je jutros rekao da „u ovom vremenu krvavih sukoba i nasilja, na mestima blizu i daleko, katolici i pravoslavni hrišćani su pozvani da budu graditelji mira“.

Nedugo pre toga, u jermenskoj katedrali u Istanbulu papa je pohvalio „hrabro hrišćansko svedočenje jermenskog naroda kroz vekove, često u tragičnim okolnostima“ što je aluzija na veoma osetljivo pitanje genocida nad Jermenima 1915-1916. godine pod Osmanskim carstvom što Ankara žestoko negira.

Papu je u Turskoj srdačno dočekala mala katolička zajednica, ali je njegova poseta ostala diskretna, uglavnom zbog jakog prisustva obezbeđenja koje je sprečavalo svaki kontakt sa spoljnim svetom.

(Beta)

