Parandilović (NLS) optužio Vučića za incidente tokom izbora, a SNS svoje protivnike

Predsednik opozicione stranke "Novo lice Srbije" (NLS) Miloš Parandilović je optužio predsednika Srbije Aleksandra Vučića za incidente tokom današnjih lokalnih izbora u deset mesta Srbije, a vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) je za to optužila svoje političke protivnike.

Parandilović je saopštio da su članovi NLS u mestima gde se glasa svedoče „o do sada najvećoj pljački i agresiji režima u izbornom danu“.

On je optužio Vučića da je „birališta pretvorio u borilišta, a mesta i opštine u kojima se glasa u ratne zone“.

Parandilović je napisaoi da je Vučić „dovukao stotine naoružanih batinaša i kriminalaca da maltretiraju slobodan narod i ometaju izborni proces“.

„Oni su spremni na sve, ne prezaju ni od čega jer znaju da će morati da odgovaraju za svoj kriminal po padu sa vlasti“, napisao je on u saopštenju.

Parandilović je „Vučića koji gura Srbiju u kataklizmu“, upozorio da „mora da bude svestan da ga ništa neće spasti od poraza na parlamentarnim izborima šta god se desilo danas na lokalnim izborima“.

Vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) je iznela dijametralno suprotno viđenje današnjih događaja u deset mesta gde se glasa na lokalnim izborima.

SNS je u saopštenju „obavestila javnost da aktivisti i lideri blokaderskih lista od jutros na najgrublji način uznemiravaju, provociraju i prete građanima tih lokalnih samouprava“.

„Pored toga što su na više lokacija napali i prostorije i članove SNS, pretili replikama pištolja, na osnovu svedočenja ljudi (…) uočeno je više organizovanih grupa koje nose uređaje za bežičnu komunikaciju, metalne i drvene šipke i slične predmete“, piše u saopštenju te stranke.

SNS poziva građane da državnim organima „bez odlaganja prijave sva nepoznata lica koja im dolaze na kućne adrese, zaustavljaju ih na ulici, pozivaju telefonom“ i, kako tvrdi, „prete da će pobiti svu ćacad koja glasa za Vučića“.

SNS je u saopštenju na svom sajtu apelovala na građane da ostanu mirni uz ocenu da „ove protivzakonite radnje blokadera imaju za cilj da spreče demokratski proces i onemoguće slobodnu izbornu volju građana“.

(Beta)

