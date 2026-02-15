Parandilović (NLS): Srbiju vode najgori ljudi koji se ponašaju kao dahije

Predsednik stranke Novo lice Srbije (NLS) i poslanik Miloš Parandilović rekao je danas da državu trenutno vode "najgori ljudi koji je rasparčavaju i ponašaju se kao dahije koje treba da ubiraju harač".

On je nakon polaganja venaca u Marićevića jaruzi, u Orašcu, povodom Dana državnosti, kazao da trenutna situacija u društvu pokazuje da postoji nada da će Srbijom ponovo vladati najbolji.

„Sabrali smo se u Marićevića jaruzi da odamo poštu voždu Karađorđu i ustanicima koji su na ovom mestu pre više od dvesta godina krenuli u oslobađanje Srbije i stvaranje moderne države. Na ovom mestu Srbi su birali najbolje da ih predvode, zato smo i uspeli“, naveo je Parandilović, a prenela njegova stranka.

On je čestitao građanima Srbije praznik i dodao da treba da budu ponosni na hrabre pretke.

Danas je Dan državnosti Srbije u znak sećanja na 15. februar 1804. kada je počeo Prvi srpski ustanak, a istog datuma 1835. proglašen je prvi srpski Ustav.

Praznik će proteći uz niz manifestacija, a centralna državna ceremonija održava se u Orašcu, kod Spomenika voždu Karađorđu i nju će predvoditi premijer Đuro Macut.

(Beta)

