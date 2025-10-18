Parandilović: Srbija se nikad nije oslobodila komunizma, BIA se bavi odbranom Vučićevog kulta

Predsednik Novog lica Srbije (NLS) Miloš Parandilović izjavio je danas da se Srbija nikad nije oslobodila komunizma i takve represivne politike što dokazuje činjenica da je direktor Bezbednosno informativne agencije (BIA) Vladimir Orlić, na dan BIA, položio cveće na spomenike prvim načelnicima Odeljenja za zaštitu naroda (OZNA) za Jugoslaviju i za Srbiju, Aleksandru Leki Rankoviću i Slobodanu Peneziću Krcunu.

„BIA je perfektan naslednik UDBE, bavi se samo odbranom kulta ličnosti vođe i sukobljavanjem sa političkim protivnicima koje proglašava unutrašnjim neprijateljima. Dakle, sve je isto kao u vreme diktatora Josipa Broza, samo je umesto njega tu Vučić“, ukazao je Parandilović u pisanoj izjavi.

On je istakao da je „skandalozno polaganje venca na grobove predstavnika režima i ideologije koja je uništila sve napore srpstva od Karađorđa, preko Miloša do generala Draže Mihailovića i razbila srpski narod u više veštačkih federativnih jedinica“.

„Srbija neće moći da se vrati sebi dok se ne izleči od posledica komunizma kao autoritarne i ekstremne antidemokratske ideologije, po padu režima Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije ne smemo nikada više da dopustimo da takvi ekstremisti dođu na vlast“, poručio je Parandilović.

(Beta)

