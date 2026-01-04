Parandilović: Vučić i Dačić su bedne replike Tita i Krcuna, dva diktatora u pokušaju

Predsednik stranke Novo lice Srbije Miloš Parandilović ocenio je danas da su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar unutrašnjih poslova, predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić, „bedne replike“ nekadašnjeg predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita i visokog funkcionera Slobodana Penezića Krcuna – „dva diktatora u pokušaju“.

Parandilović je tako prokomentarisao Dačićevu izjavu da je protiv vanrednih izbora „pravdajući se argumentom da je suvišno birati više puta“, uz ocenu da ta Dačićeva izjava „jasno predstavlja kontinuitet Saveza Komunista Jugoslavije kroz SPS i težnju da se na vlasti ostane bez izbora u jednopartijskom sistemu“.

„Dačić je direktni naslednik represivnog titoističkog sistema u kome maltene 45 godina nije bilo višepartijskih izbora, a režim bi najradije ukinuo sve političke subjekte osim SNS-a i satelita. Vučić i Dačić nisu ništa drugo do bedne replike Tita i Krcuna, dva diktatora u pokušaju“, ocenio je Parandilović.

Prema njegovim rečima, u Srbiji, od dolaska komunista na vlast postoji trend autoritarnih lidera – „preko Broza koji je sebi za cilj postavio razgradnju srpskog etničkog korpusa, i Miloševića koji je oterao sve mlado i kvalitetno iz Srbije pa do tiranina Aleksandra Vučića“.

„Ivici Dačiću bi bilo bolje da prestane da preoblači kriminalce iz Centralnog zatvora kao policajce pa da im potom naređuje da prebijaju i hapse slobodne građane koji protestuju, a u svakom slučaju će morati da odgovara po smeni režima i bude lustriran za sva nedela koja je počinio nad srpskim narodom“, dodao je Parandilović.

Naveo je da NLS smatra da je osnov za demokratski i ekonomski preporod Srbije – „završetak procesa dekomunizacije Srbije, kao i lustracija kadrova Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Srpske radikalne stranke i satelita“.

„Ne smemo nikada više da dozvolimo da ekstremisti budu na vlasti i ugroze političke, ekonomske, ali i sve ljudske slobode kao što je to činio zločinački režim Srpske napredne stranke zajedno sa Socijalističkom partijom Srbije“, smatra Parandilović.

(Beta)

