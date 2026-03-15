Parandilović: Zakon o strancima proizvod saradnje Vučića i Kurtija

Predsednik stranke Novo lice Srbije i narodni poslanik Miloš Parandilović izjavio je da je Zakon o strancima koji će Kosovo od danas primenjivati, a koji je finalni korak razgrađivanja srpske državnosti i egzodusa srpskog naroda sa Kosova-proizvod saradnje Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija.

„Aleksandar Vučić je za vreme njegove vladavine uspeo da rasproda sve nacionalne interese na Kosovu i ostavi Srbe na cedilu. Predao je rudnike, Gazivode, opštine, sudove, tablice, a sada su došli na red školstvo i zdravstvo koji su bili jedini stub oslonca srpskog našeg naroda na Kosovu i Metohiji“, naveo je Parandilović.

Smatra da je cilj takozvanog Zakona o strancima, upravo da Srbima maksimalno oteža život na Kosovu i da se dovrši progon srpskog naroda.

„Radikalsko i lažno patriotsko busanje u grudi Vučića se kao po običaju završilo tako što će naš narod još više biti na meti Kurtijeve represije potpomognute Srpskom listom“, dodao je Parandilović uz osudu nesposobnosti režima da zaštiti građane.

„Naši ljudi na Kosovu imaju pravo da budu zaštićeni, međutim režim na njih gleda samo kao na brojeve i na predmet trgovine u međunarodnim pregovorima“, zaključio je Miloš Parandilović.

(Beta)

