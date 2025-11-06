Pariske vlasti pokrenule neobičnu lutriju za mesta na grobljima sa poznatim ličnostima

Gradske vlasti Pariza ove nedelje su pokrenule jedinstvenu lutriju koja će srećnim dobitnicima ponuditi večni počinak u napuštenim istorijskim grobovima, u zamenu za njihovu restauraciju.

Pariski sistem groblja obuhvata 634.000 parcela, ali biti sahranjen blizu kultnog američkog muzičara i pesnika Džima Morisona (Jim Morrison) u Per Lašezu (Pere Lachaise) ili poznate francuske spisateljice Simon de Bovoar (Simone de Beauvoir) u Monparnasu do sada je ostao pusti san, jer su istorijska groblja puna od početka 20. veka.

Međutim, ta mesta su puna napuštenih grobova čija istorijska vrednost sprečava njihovo uništenje.

Od ponedeljka, gradska kuća Pariza nudi 30 spomenika na prodaju putem lutrije: 10 u Per Lašezu, 10 u Monparnasu i 10 na Monmartru.

Kao znak interesovanja, „u prvih 24 sata imali smo 1.000 klikova na formulare za prijavu“, rekao je za AFP Pol Simondon (Paul), zamenik gradonačelnice Pariza An Idalgo (Anne Hidalgo) zadužen za pogrebna pitanja.

Podnosioci zahteva treba da „imaju potvrde specijalizovanih kamenorezačkih kompanija kako bi pokazali da su svesni troškova renoviranja, tako da nema iznenađenja“, rekao je Simondon.

Ako se uslovi za restauraciju i kupovinu ne ispune prodaja spomenika se otkazuje i kupac gubi svoju investiciju, dodale su pariske vlasti.

Taj mehanizam restauracije omogućava prvi put porodicama da predvide kupovinu grobnog mesta unutar gradskih granica, rekao je Simondon.

Ova prva lutrija je test, a gradska skupština razmatra proširenje programa, dodao je Simondon, naglašavajući „ekološke koristi“ ponovne upotrebe grobnih spomenika.

(Beta)

