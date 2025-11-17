Parivodić: Rešenje za NIS je izbor da li će se raditi u korist Rusije ili u korist budućnosti Srbije

Advokat za strane investicije i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodić ocenio je danas da se u traženju rešenja za Naftnu industriju Srbije (NIS), koja je pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva, radi o izboru da li će se raditi u korist Rusije ili u korist suvereniteta i budućnosti Srbije.

„Ne postoji nikakav pravni način da Rusi prodaju akcije NIS-a trećem licu bez naše saglasnosti, jer ugovor o prodaji NIS-a Rusima iz 2008. godine čuva suverenitet Srbije, odnosno – mi odlučujemo na kraju ko će biti vlasnik“, rekao je Parivodić za TV N1.

On je naveo da nije sigurna čemu je služila jučerašnja javna sednica Vlade Srbije na kojoj se govorilo o NIS-u, a nije doneta nikakava odluka.

„To je bilo jedno okupljanje državnog rukovodstva integralno, da svi kažu da je doteralo cara do duvara, da se više ne može trpeti ovakvo stanje i da se odluka mora doneti – i onda je ostavljeno još sedam dana da se ta odluka donese. Pri čemu, bilo je jasno iz izlaganja ministara finansija i enregetike da je situacija kritična“, rekao je Parivodić.

Komentarišući vest da će američki predsednik Donald Tramp uvesti sankcije svima koji sarađuju sa Rusijom, Parivodić je rekao da je već neko vreme poznata priča da je srpskim bankama zabranjeno da rade sa ruskim preduzećima pod bilo kojim uslovima.

„To je dodatna opasnost da se prekine sav međunarodni platni promet Srbije sa inostranstvom, što bi bila potpuna katastrofa, to ne sme da se dozvoli. To se neće ni desiti, ali to je potencijalna opasnost, pogotovo za banke koje su međunarodne i domaće banke od kojih nijedna ne može da funkcioniše ukoliko ne funkcioniše kroz SWIFT sistem i druge međunarodne mehanizme plaćanja koje kontroliše američka centralna banka“, rekao je Parividodić.

Podsetio je da se u ugovoru o prodaji NIS-a Rusima iz 2008. godine navodi da sve dok su strane – akcionari NIS-a i srpska džava, nijedna strana neće prodati ili preneti, odnosno na drugi način raspolagati vlasništvom nad paketom akcija, delimično ili u celosti, u korist bilo kojeg trećeg lica osim ukoliko prethodno ne ponudi drugoj strani da kupi paket akcija, u skladu sa istim uslovima koji budu ponuđeni od strane trećeg lica.

„To znači da postoji pravo preče kupovine naše prema Rusima i rusko prema nama, ali to znači da Rusi svoj paket akcija nikako ne bi mogli da prodaju pre nego što ga ponude nama. I pod uslovom da mi odbijemo tu ponudu, onda oni pod istim uslovima mogu da prodaju trećem licu. Znači, ne postoji nikakav pravni način da oni to prodaju trećem licu bez naše saglasnosti, drugim rečima, ovaj ugovor čuva suverenitet Srbije da mi odlučujemo na kraju krajeva ko će biti vlasnik NIS-a, jer je to kompanija koja predstavlja kritičnu infrastrukturu“, istakao je Parivodić.

Dodao je da mu nije razumljivo to što je juče državni vrh naveo da će Srbija potpisati i usaglasiti se ako se Rusija dogovori sa azijskim ili evropskim kupcima o prodaji NIS-a, jer je to srpski energetski sektor i Srbija treba da odlučuje sa kime će raditi.

„Ovde se sada radi o izboru da li će se raditi u korist Rusije, ili će se raditi u korist srpskog suvereniteta i budućnosti Srbije. To je jedan crno-beli izbor koji sada ima Vlada, izbor između toga da li ćemo mi imati benzina i dizela, da li će da funkcioniše celokupna privreda, da ili ćemo imati para da isplatimo plate i penzije državnim činovnicima i penzionerima – izbor da li će Srbija moći da funkcioniše ili će se prikloniti kapricu ruske države da se inati“, rekao je Parivodić.

Po njegov oceni problem NIS-a može se rešiti zakonom koji bi podrazumevao da ukoliko se vlasnik ili preduzeće nađe pod sankcijama, da država mora da preuzme kontrolu nad tim preduzećem.

„To se generalno može rešiti jednim zakonom o preuzimanju upravljanja sa konsekvencom prinudne prodaje tih akcija. Znači, da se naloži prodaja tih akcija zato što te akcije onemogućavaju funkcionisanje kritične infrastrukture. To bi bio opšti zakon, a ne zakon o NIS-u, te bi se odnosio na sva velika preduzeća od kojih zavisi cela privreda, kao što je i EPS“, rekao je Parivodić.

Istakao je da zakon koji bi to regulisao može da se usvoji u kratkom roku, za deset dana, sledeći primer Bugara koji su sličan zakon usvojili za tri dana.

„Ova stvar je sada potpuno došla do zida i ta politika četiri stuba je potpuno bankrotirala i sada mora da se donosi odluka u korist Srbije“, ocenio je Parivodić.

(Beta)

