Pariz, Berlin, Rim i London pozivaju Izrael da okonča nasilje svojih naseljenika na Zapadnoj obali

Francuska, Nemačka, Italija i Velika Britanija su danas oštro osudile sve veće nasilje jevrejskih naseljenika nad palestinskim stanovništvom okupirane Zapadne obale i pozvale Izrael da to spreči.

„Ti napadi moraju da prestanu. Oni seju teror među civilima i potkopavaju trenutne napore da se uspostavi mir i obezbedi trajna bezbednost same Države Izrael“, naglasila su četiri ministra spoljnih poslova u zajedničkom saopštenju.

Ministri Nemačke Johan Vadeful (Johann Wadephul), Velike Britanije Ivet Kuper (Yvette Cooper), Francuske Žan-Noel Baro (Jean-Noel Barrot) i Italije Antonio Tajani su naveli da je Kancelarija UN za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) prijavila 264 takva napada u oktobru.

„To je najveći broj napada naseljenika u jednom mesecu otkako su Ujedinjene nacije počele da ih beleže 2006. godine“, ukazali su oni.

Ministri su od izraelskog predsednika Isaka Hercoga, premijera Benjamina Netanjahua i drugih visokih političkih i vojnih zvaničnika tražiji da se kazne počinioci napada na Palestince.

Pozdravili su „jasno protivljenje“ predsednika SAD Donalda Trampa (Trump) nameravanoj izraelskoj aneksiji Zapadne obale i ponovili svoje protivljenje „bilo kojem obliku aneksije, bilo delimičnoj, potpunoj, kao i aktivnostima naseljavanja koje krše međunarodno pravo“.

(Beta)

