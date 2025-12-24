Pariz osudio odluku o zabrani ulaska u SAD bivšem komesaru EU i još četvoro zvaničnika

Francuske vlasti su oštro osudile američku odluku o zabrani ulaska u SAD bivšem evropskom komesaru, Francuzu Tjeriju Breton (Thierry) i još četvoro evropskih zvaničnika.

Američka administracija je sinoć objavila da je uvela sankcije protiv pet evropskih ličnosti optuženih da su predvodili napore da se izvrši pritisak na američke tehnološke firme da cenzurišu ili potiskuju američke stavove.

„Francuska snažno osuđuje vizna ograničenja koja su SAD uvele Tjeriju Bretonu, bivšem ministru i evropskom komesaru, i za još četiri evropske ličnosti“, napisao je platformi Iks (X) šef francuske diplomatije Žan-Noel Baro (Jean-Noel Barrot).

„Narodi Evrope su slobodni i suvereni i ne mogu dozvoliti da im drugi nameću pravila koja se primenjuju u njihovom digitalnom prostoru“, dodao je Baro, preneli su francuski mediji.

Šef američke diplomatije Marko Rubio (Marco) rekao je da su ti Evropljani prekršili novu viznu politiku objavljenu u maju kojom se ograničava ulazak stranaca koji se smatraju odgovornim za cenzuru zaštićenog govora u SAD.

Pored Bretona, četiri druge sankcionisane osobe su predstavnici nevladinih organizacija koje se bore protiv dezinformacija i mržnje na internetu u Velikoj Britaniji i Nemačkoj.

To su Imran Ahmed, koji vodi Centar za suzbijanje digitalne mržnje, Kler Melford (Claire), šefica Globalnog indeksa dezinformacija (GDI) sa sedištem u Velikoj Britaniji, kao i Ana-Lena fon Hodenberg (Anna-Lena von Hodenberg), osnivačica nemačke nevladine organizacije HateAid, i Jozefine Balon (Josephine), iz istog udruženja.

(Beta)

