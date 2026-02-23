Pariz uvodi američkom ambasadoru zabranu direktnog pristupa članovima francuske vlade

Ministar spoljnih poslova Francuske Žan-Noel Baro zatražio je danas da se ambasadoru SAD u Parizu Čarlsu Kušneru onemogući dalji direktan pristup pripadnicima francuske vlade nakon što je on izbegao da dođe na sastanak na kojem bi se razgovaralo o komentarima administracije američkog predsednika Donalda Trampa o prebijanju jednog krajnje desnog aktiviste na smrt.

Vlasti Francuske su sazvale Kušnera u Ke d’Orsej u kojem je sedište ministarstvo spoljnih poslova te zemlje. Trebalo je da dođe večeras, ali se nije pojavio, rekli su diplomatski izvori.

Baro je potom pristupio ograničavanju Kušnerovog pristupa francuskoj vladi „u svetlosti ovog očiglednog nerazumevanja osnovnih očekivanja od misije jednog ambasadora koji ima čast da predstavlja svoju zemlju“.

Ministarstvo je, svejedno, ostavilo vrata otvorenim za pomirenje.

„Ostaje, naravno, moguće da ambasador Čarls Kušner obavi svoje dužnosti i pojavi se u Ke d’Orseju, kako bi mogli da održimo diplomatsku raspravu neophodnu da se izglade iritacije koje neumitno mogu da se pojave u prijateljstvu dugom 250 godina“, saopšteno je iz ministarstva.

Kušner je sazvan pošto je antiteroristički biro američkog Stejt departmenta na Iks stavio objavu da bi „izveštaji, koje je potvrdio francuski ministar unutrašnjih poslova, o tome da su Kventina Deranka ubili militantni levičari trebalo sve da nas zabrinu“.

Američka ambasada u Parizu je to saopštenje stavila na društvene mreže.

Derank, krajnje desni aktivista, umro je od povreda mozga ovog meseca pošto je dobio batine u francuskom gradu Lionu.

Napadnut je prilikom tuče na marginama jednog studentskog skupa na kojem je jedan krajnji desničar bio ključni govornik.

U Francuskoj su snažne političke tenzije uoči predsedničkih izbora zakazanih za sledeću godinu.

Baro je za vikend saopštio da Francuska „odbacuje svaku instrumentalizaciju u političke svrhe, ove tragedije koja je jednu francusku porodicu bacila u tugovanje.“

„Nikakve lekcije ne možemo naučiti, naročito po pitanju nasilja, od jednog međunarodnog reakcionarnog pokreta“, rekao je Barozo.

Stejt department je pak naveo na Iksu da je „nasilno radikalno levičarstvo u usponu i njegova uloga u smrti Kventina Deranka demonstrira pretnju koje ono predstavlja po javnu bezbednost“.

„Nastavićemo da pratimo situaciju i očekujemo da počinioci nasilja budu izvedeni pred pravdu“, saopštio je Stejt department.

Kušner je već jednom sazivan u Ke d’Orsej zbog svog pisma francuskom predsedniku Emanuelu Makronu u kojem se on optužuje da nije učinio dovoljno u borbi protiv antisemitizma.

Ni tada se Kušner nije pojavio, pa su se zvaničnici ministarstva spoljnih poslova sastali sa predstavnikom američkog ambasadora.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com