Pariz: Zbog sajber maltretiranja Brižit Makron osuđeno 10 ljudi

Kazne su izrečene za osam muškaraca i dve žene. One blaže podrazumevaju podizanje svesti o sajber maltretiranju, a teže, uslovne kazne zatvora od osam meseci.

Krivični sud je ukazao na posebno ponižavajuće, uvredljive i zlonamerne komentare koji se odnose na lažne tvrdnje o Brižit Makron.

Osuđeni su na društvenim mrežama iznosili uvredljive komentare u vezi sa polom i seksualnošću Brižit Makron, a zbog razlike u godinama između supružnika govorili su i o verovatnoći pedofilije.

Istraga o sajber uznemiravanju pokrenuta je na osnovu žalbe koju je podnela Brižit Makron 27. avgusta 2024.

Sudske vlasti su istakle da seksističko sajber maltretiranje predstavlja krivično delo, bez obzira na status pojedinaca na koje se odnosi.

(Beta)

