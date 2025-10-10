Parlament Perua izglasao opoziv predsednice Dine Boluarte

Parlament Perua izglasao je jutros opoziv predsednice te zemlje, Dine Boluarte.

Opoziv je izglasan većinom glasova.

„Postupak opoziva predsednice je odobren“, objavio je predsednik parlamenta Hose Heri, nakon kratke sednice na kojoj se Boluarte nije pojavila, iako je bila pozvana.

Kongres je sinoć glasao za pokretanje postupka za smenu predsednice nakon pucnjave na jednom koncertu u glavnom gradu, Limi.

Incident je doprineo nezadovoljstvu zbog kriminala u toj južnoameričkoj zemlji.

Protesti u Peruu su intenzivirani u proteklih šest meseci protiv predsednice Dine Boluarte.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com