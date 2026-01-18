Parlament RS usvojio ostavku premijera Minića, ali će danas ponovo biti imenovan na istu funkciju

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) usvojili su danas na posebnom skupštinskom zasedanju ostavku entitetskog premijera Save Minića (SNSD), čime je pala cela Vlada RS.

Međutim, danas će biti održana nova posebna sednica parlamenta RS, na kojoj će biti izabrana nova entitetska Vlada, na čijem čelu će ponovo biti Savo Minić.

U obraćanju poslanicima, Minić je naveo da će ovom odlukom RS biti dodatno ojačana i otpornija na sve pritiske“.

Naveo je da će kurs Vlade RS ostati isti, a da će njen prioritet biti jačanje sposobnosti RS da brani svoje nadležnosti predviđene Dejtonskim mirovnim sporazumom.

„Nedopustivo je da pozitivan zamah Vlade bude prekinut veštačkim krizama. Zato smo doneli odluku kojom ćemo dodatno ojačati RS, koja će biti otpornija na svaki vid pritiska“, istakao je on.

Minić je 15. januara podneo ostavku na funkciju premijera RS, navodeći da ga je istog dana vršilac dužnosti predsednika RS Ana Trišić Babić ponovo predložila za mandatara za sastav nove entitetske vlade.

Njegov potez usledio je nekoliko dana pre sednica Ustavnog suda BiH, najavljene za 22. januar, koji tada treba da se izjasni o apelaciji grupe bošnjačkih poslanika u parlamentu BiH, u kojoj je navedeno da izbor Minića za mandatara nove Vlade RS nije bio legalan.

Narodna skupština RS je 2. septembra 2025. godine izabrala novu entitetsku Vladu, s Minićem na čelu.

Mandat za sastav nove vlade Miniću je dao Milorad Dodik, mada mu je Centralna izborna komisija BiH (CIK) početkom avgusta prošle godine oduzela mandat predsednika RS, po osnovu presude Suda BiH, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije.

Prema Ustavu RS, mandatara za sastav Vlade RS može da imenuje jedino predsednik RS.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com