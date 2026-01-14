Parlament Ukrajine imenovao novog ministra odbrane, Mihaila Fedorova

Ukrajinski parlament imenovao je danas Mihaila Fedorova za novog ministra odbrane, a on se zakleo da će podsticati inovacije i reforme kako bi ojačao vojsku u ratu sa Rusijom.

Novi ministar, 34-godišnji Fedorov, ranije je bio prvi zamenik premijera i ministar za digitalnu transformaciju, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Fedorov je odigrao važnu ulogu u oblikovanju visokotehnološkog odgovora Ukrajine na ruske napade, a naročito je pomogao u poboljšanju povezanosti ukrajinske vojske raspoređivanjem Starlink terminala.

On se istakao i u stvaranju takozvane linije dronova, odbrambene formacije namenjene nanošenju štete Rusiji.

„Danas je nemoguće boriti se protiv novih tehnologija koristeći staru organizacionu strukturu. Potrebne su nam sveobuhvatne promene“, rekao je Fedorov tokom predstavljanja akcionog plana poslanicima pre glasanja.

On je rekao da je njegov cilj da reformiše vojsku, poboljša infrastrukturu na frontu, „da iskorenimo laži i korupciju i stvorimo liderstvo i poverenje kao novu kulturu“.

Fedorov je rekao da će se njegove reforme fokusirati na digitalizaciju vojske, povećanje upotrebe dronova i veštačke inteligencije i šire korišćenje tehnologije.

„Više robota, manje gubitaka. Više tehnologije, manje žrtava“, rekao je on.

