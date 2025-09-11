Parlamentarna komisija Francuske preporučila zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina

Izveštaj francuskog parlamenta o TikToku preporučio je danas zabranu društvenih mreža za decu mlađu od 15 godina i uvođenje „digitalnog policijskog časa“ za mlade uzrasta od 15 do 18 godina, u pokušaju da se zaustavi loš uticaj na zdravlje mladih.

Takva zabrana bi „poslala signal i deci i roditeljima da društvene mreže nisu bezopasne“ pre 15. godine, rekla je za AFP Lor Miler (Laure Miller), izvestiteljka te parlamentarne istražne komisije.

Pokrenuta u martu, komisija je intervjuisala porodice žrtava, menadžere društvenih mreža i influensere kako bi analizirala algoritam TikToka, izuzetno popularne aplikacije među mladima čiji dizajn „kopiraju druge društvene mreže“, rekla je Lor Miler.

Komisija je nastala nakon pravnih postupaka protiv TikToka u Francuskoj krajem 2024. godine. Tužbu je podnela grupa od sedam porodica koje su optužile tu društvenu mrežu da izlaže decu sadržaju koji bi mogao da ih navede na samoubistvo.

„Komplikovano je za nas roditelje da sve ovo kontrolišemo“, rekla je za AFP Žeraldin (52), koja je jedna od podnosilaca tužbe, koja je tražila da ostane anonimna. Ona je u februaru 2024. godine izgubila ćerku Penelopu, koja je izvršila samoubistvo sa 18 godine.

Ta majka je posle smrti ćerke otkrila video snimke samopovređivanja koje je njena ćerka objavljivala i gledala na TikToku.

TikTok redovno tvrdi da bezbednost mladih stavlja kao svoj glavni prioritet.

Izveštaj preporučuje da se ide čak do zabrane korisnicima mlađim od 18 godina ako, u roku od tri godine, društvene mreže ne ispune svoje zakonske obaveze, posebno u vezi sa Evropskom uredbom o digitalnim uslugama (DSA).

Nekoliko zemalja EU, uključujući Francusku, Španiju i Grčku, nedavno je pozvalo Brisel da dodatno reguliše korišćenje onlajn platformi za decu, usred zabrinutosti zbog njihove zavisnosti, kao i opasnosti od sajber maltretiranja i širenja govora mržnje.

Menadžeri TikToka, u vlasništvu kineske grupe BajtDens (ByteDance), istakli su da je sistem moderiranja zasnovan na veštačkoj inteligenciji, tako da je to omogućilo da se ukloni 98 odsto sadržaja koji krši njegove uslove korišćenja u Francuskoj prošle godine.

Francuska komisija je navela da ipak štetni sadržaj nastavlja da se širi, a među drugim negativnim uticajima su gubitak pažnje i koncentracije, poremećaj sna i problemi sa samopoštovanjem.

Što se tiče mladih od 15 do 18 godina, izveštaj predlaže uspostavljanje „digitalnog policijskog časa“ koji bi društvene mreže učinio nedostupnim od 22.00 do 8.00.

(Beta)

