Parlamentarni izbori u Bangladešu prvi put posle bekstva premijerke i masovnih protesta

Građani Bangladeša danas glasaju na parlamentarnim izborima, koji će biti važan test demokratije u zemlji nakon velikih političkih previranja i bekstva svrgnute premijerke.

Za glasanje je registrovano više od 127 miliona ljudi, a današnji izbori su prvi otkako je bivša premijerka Šeik Hasina pobegla iz zemlje nakon višenedeljnih masovnih protesta u avgustu 2024. godine.

Vodeći kandidat za formiranje sledeće Vlade je Tarik Rahman iz Nacionalističke partije Bangladeša (BNP), koji je obećao da će obnoviti demokratske institucije, vratiti vladavinu prava i oživeti posrnulu ekonomiju.

Toj stranci se suprotstavlja blok od 11 stranaka koji predvodi najveća islamistička partija u zemlji Džamat-e-Islami, čiji rad je bio zabranjen tokom Hasininog mandata.

Glasanje se održava pod mandatom privremene Vlade, na čelu sa Muhamedom Junusom, dobitnikom Nobelove nagrade za mir.

Za nadgledanje izbora, pored domaćih, angažovano i 500 stranih posmatrača i novinara, uključujući delegacije Evropske unije (EU) i Komonvelta.

Parlament Bangladeša ima 350 mesta, od kojih se 300 biraju direktno iz izbornih jedinica, a 50 je rezervisano za žene.

Izbori bi mogli da preoblikuju unutrašnju stabilnost Bangladeša, u kom se od sticanja nezavisnosti od Pakistana 1971. godine smenjivali pučevi i represivni režimi.

Novoizabrani parlament mogao bi da formira savet za ustavne reforme, koji bi trebalo da sprovede promene poput stvaranja novih ustavnih tela i pretvaranja parlamenta iz jednodomnog u dvodomni, a za koji bi se građani odlučili referendumom.

BNP i Džamat-e-Islami su potpisali dokument o osnivanju saveta, nakon prvobitnog neslaganja.

Stranka bivše premijerke Hasine, Avami liga, isključena je iz tog procesa odlučivanja.

(Beta)

