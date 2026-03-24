Parlamentarni izbori u Danskoj: Stranka premijerke Frederiksen s najviše glasova, ali bez većine

Na parlamentarnim izborima u Danskoj socijaldemokratska grupacija oko premijerke Mete Frederiksen osvojila je najveći broj poslaničkih mesta, dok sa malom razlikom iza nje stoji konzervativni "plavi blok", a smatra se da nijedan kandidat neće oformiti većinu.

Na osnovu 85,8 odsto prebrojanih glasova, projekcija danskog javnog servisa DR pokazuje da“crveni blok“ oko Frederiksen ima 82 mesta,“plavi blok“ 79, a centristički Umereni, predvođen ministrom spoljnih poslova Larsom Lokeom Razmusenom, 14 mesta, prenosi Gardijan (Guardian).

Krajnje desničarska Danska narodna partija jedan je od pobednika današnjeg glasanja jer je skoro utrostručila svoj udeo glasova na između 7,5 i 7,7 odsto, prema dve izlazne ankete.

Ministar Razmusen izjavio je da je „veoma zadovoljan“ rezultatima, uprkos „usponima i padovima“, a da je njegova stranka „dokazala da postoji apetit za umerene, centrističke glasove“.

On tvrdi da je predizborna kampanja bila „zbunjujuća, sa toliko fokusa na domaću politiku na pozadini američko-izraelskog napada na Iran“.

Ministar je dodao da su dve konkurentne stranke „trčale po ćoškovima“ da bi mobilisale birače oko svojih polarizujućih predloga i pitanja, ali da će sada morati da se „vrate sredini“ radi razgovora o tome šta je sledeće.

Premijerka Mete Frederiksen želi treći mandat na čelu zemlje nakon sukoba sa američkim predsednikom Donaldom Trampom oko budućnosti poluautonomne teritorije Grenland.

Za glasanje je registrovano oko 4,3 miliona birača.

Jednodomni danski parlament ima 179 mesta, od kojih 175 ide poslanicima iz same Danske, a po dva predstavnicima Grenlanda i Farskih Ostrva.

(Beta)

