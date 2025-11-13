Pašalić: Oko 90 odsto institucija poštuje preporuke Zaštitnika građana

Zaštitnik građana Zoran Pašalić rekao je danas da ustanove u 90 odsto slučajeva postupaju u skladu sa preporukama koje im Zaštitnik uputi, a da je taj procenat bio znatno manji u vreme kada je on došao na čelo te institucije.

On je na konferenciji za novinare, povodom 20 godina postojanja kancelarije Zaštitnika građana kazao da se ljudi sve češće obraćaju toj instituciji zato što su stekli poverenje u nju.

Po njegovim rečima, saradnja sa jednom institucijom koja se bavi imovinom građana je teška, ali nije želeo da imenuje tu ustanovu.

Najavio je da će kancelarija Zaštitnika građana u narednih pet ili šest dana predložiti zabranu telefona u školama i inovacije koje će doprineti poboljšanju obrazovanja.

Po njegovim rečima, građani u toj ustanovi mogu da pronađu ljude koji će ih strpljivo saslušati i pružiti im saosećanje.

„Kod nas često dolaze ljudi kojima su sve institucije zatvorile vrata (…) Mi poštujemo zakone, iako se to mnogima ne sviđa“, rekao je Pašalić.

Predsednik skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Aleksandar Marković kazao je da Zaštitnik građana ima važnu ulogu da nadzire i kritikuje institucije, ali i da inicira zakone.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com