Pašalić: Uhapšeni Srbi i oni koji protestuju na Kosovu izloženi su teroru

Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je da se „nad ljudima koji su uhapšeni u južnoj pokrajini, a i nad onima koji protestuju sprovodi tortura po definiciji iz člana 1 Evropske konvencije protiv torture, surovog, neljudskog i ponižavajućih postupaka i kažnjavanja, a u kojem se navodi nanošenje bola, fizičke i mentalne odnosno psihičke patnje“.

„Pisali smo SPT i ESPT, to su potkomiteti Ujedinjenih nacija za borbu protiv torture, kao i isto telo na evropskom nivou. Očekujemo da će obaviti svoj deo posla i obraćaćemo im se dok to ne urade. Od komiteta Medjunarodnog crvenog krsta smo dobili odgovor da je to bilateralni odnos između njih i vlade privremenih institucija na Kosovu i Metohiji. SPT nam je odgovorio da će obavestiti članstvo“, rekao je Pašalić za današnje Večernje novosti.

„Nismo zadovoljni odgovorima, želimo konkretne akcije“, ukazao je Pašalić.

„Danas ćemo se pojedinačno obratiti i ostalim telima koja se bave zaštitom ljudskim prava. Pisali smo i udruženjima ombudsmana na globalnom i evropskom nivou“, naglasio je.

Na pitaje ima li načina da on ili neko iz institucije koju vodi ode na Kosovo i Metohiju i da li je to pokušavao, on je rekao da je „oficir za vezu Beograda u Prištini tražio saglasnost da ode u posetu“.

„Još nije stigao odgovor. Tražiću i ja, i ukoliko uspemo, otići ćemo zajedno da vidimo u kakvom su zdravstvenom stanju i kakav tretman imaju zatvorenici“, rekao je Pašlić.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.