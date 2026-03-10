Pašić (SSP): Roditelji koji brinu o deci sa teškim smetnjama ne traže milost, već sistemsko rešenje

Narodna poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Tatjana Pašić izjavila je danas da roditelji koji brinu o deci sa teškim smetnjama ne traže ničiju političku milost, već sistemsko rešenje koje država uporno odbija da prihvati.

„Četiri godine je prošlo od kada smo u Skupštini predložili Zakon roditelj-negovatelj. Da je tada prihvaćen svaka porodica koja ima dete sa smetnjama u razvoju dobila bi od države preko 20.000 evra, na hiljade majki bi imale upisane četiri godine radnog staža i što je najvažnije četiri godine bi se sve porodice osećale sigurnije“, istakla je Pašić, komentarišući najavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će prihvatiti predlog za usvajanje Zakona roditelj-negovatelj, navodi SSP u saopštenju.

Dodala je da hiljade roditelja-negovatelja žive bez sigurnih prihoda, bez adekvatne socijalne i zdravstvene zaštite i bez prava na dostojanstven život.

„Mnogi su prinuđeni da napuste posao kako bi 24 sata dnevno brinuli o svom detetu, a država im zauzvrat ne obezbeđuje ni minimalnu sigurnost. Umesto političkih prepucavanja i relativizacije, potrebno je da vlast konačno preuzme odgovornost i usvoji zakon koji će roditeljima–negovateljima obezbediti status, stabilna primanja, socijalnu sigurnost i podršku sistema“, poručila je Pašić.

Istakla je da je ovo pitanje ljudskosti, humanosti i zdravog razuma, kao i pitanje dostojanstva porodica koje godinama nose ogroman teret brige bez adekvatne pomoći države.

„Nama iz Stranke slobode i pravde ne smeta da predsednik kaže da smo nepismeni pa će vlast opismeniti, da ne znamo dovoljno pa će oni poboljšati naš predlog zakona. Nije nam važno ni da li će, kao za Alimentacioni fond umesto da usvoje naš zakon, predložiti svoj. Nama je jedino važno da se zakon usvoji i pomogne svim roditeljima, bez obzira da li su zaposleni ili nezaposleni“, zaključila je Pašić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je izjavio da će prihvatiti predlog opozicije za usvajanje Zakona roditelj-negovatelj.

„Prihvatamo ideju nekih opozicionih stranaka, mislim da je to čak Đilasova stranka predložila. Malo ćemo da uredimo, doradimo, opismenimo, promenimo nešto, ali suštinski ćemo da prihvatimo ideju, iako je za nas ona izuzetno teška, jer će biti predmet brojnih i ogromnih zloupotreba“, rekao je Vučić na predstavljanju strategije „Srbija 2030“ u Beogradu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com