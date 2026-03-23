Pašić (SSP): Usvajanjem seta pravosudnih zakona svaka priča o evropskim standardima pada u vodu

Poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Tatjana Pašić ocenila je danas da usvajanjem seta pravosudnih zakona "pada u vodu svaka priča o evropskim standardima i vladavini prava u Srbiji".

Ona je na sednici skupštinskog Odbora za ustavna pitanja, kojoj su prisustvovali i izvestioci Komiteta za monitoring Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, ocenila da je potpisivanjem ukaza o stupanju na snagu usvojenih izmena zakona, predsednik Aleksandar Vučić „ozvaničio odustajanje od evropskog puta Srbije“.

„Čak i ako se ovi propisi proglase neustavnim ili se izmene šteta koju sada prave ne može se popraviti jer zakoni ne mogu imati retroaktivno dejstvo“, ocenila je poslanica SSP a prenela ta stranka.

(Beta)

