Pašić (SSP): Vlast nas udaljava od Evrope, EU institucije koristi za prikrivanje autokratije

Poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Tatjana Pašić upozorila je danas da se Srbija „sve više udaljava od evropskih vrednosti, a politička odgovornost za to leži na aktuelnoj vlasti“.

„Uspostavljanje kontrole nad sudstvom i tužilaštvima je direktni udar na vladavinu prava i praktično odustajanje od evropskog puta. Evropske institucije više ne prihvataju Vučićevu retoriku o stabilnosti dok se istovremeno urušavaju demokratija i osnovna prava građana“, rekla je Pašić, koja je i potpredsednica poslaničke grupe Evropskih socijaldemokrata.

Ona je, u intervjuu za list Nova, navela da kolege poslanici u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope „sve više jasno kaže da Srbija više ne koristi evropske institucije kao prostor za unapređenje demokratije, već kao paravan za prikrivanje autokratije“.

„To je ozbiljan problem jer izgleda da ova vlast nema ni želju ni sposobnost da ispuni obaveze koje je sama prihvatila“, navela je Pašić.

(Beta)

