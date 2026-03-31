Pašić (SSP): Zahvaljujući posmatračima Saveta Evrope cela Evropa zna kako izgledaju izbori u Srbiji

Narodna poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Tatjana Pašić izjavila je danas da, zahvaljujući posmatračima Saveta Evrope, cela Evropa zna kako izgledaju izbori u Srbiji.

„Iako je (predsednica Skupštine Srbije) Ana Brnabić pokušala da predstavi dolazak misije kao svoj veliki uspeh, istina je da je to uradila krajnje nevoljno, odnosno da je bila prinuđena da to uradi jer je, zahvaljujući aktivnostima koje su civilni sektor i proevropske stranke preduzimale duži vremenski period, Savet Evrope izrazio želju da pošalje misiju“, poručila je Pašić koja je ujedno i potpredsednica poslaničke grupe socijaldemokrata u Savetu Evrope, navodi se u saopštenju SSP-a.

Istakla je da je misija Saveta Evrope potvrdila sve ono na šta je opozicija upozoravala.

„Posmatrači iz Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope zabeležili su u izbornom danu nasilje, pritiske na birače, prisustvo maskiranih i neidentifikovanih lica, narušavanje tajnosti glasanja i fotografisanje listića, funkcionersku kampanju i gotovo potpunu dominaciju vlasti u medijima. I sve to su naveli u svom preliminarnom izveštaju. Posebno ih je zabrinula pojava hiljada takozvanih ‘pseudo-posmatrača’, bez kredibiliteta i jasne uloge, koji su u pojedinim slučajevima čak uticali na izborni proces“, navela je Pašić.

Prema njenim rečima, tokom održavanja lokalnih izbora dodatno je izbrisana granica između države i partije.

„Zajedno su nastupale režimske stranke, kriminalci-batinaši i, u većini sredina, policija. Otpor koji su građani pružili je bio izuzetan i pokazuje odlučnost da u Srbiji napokon dođe do promena koje su neophodne da bi živeli kao i svi ostali građani Evrope kojoj Srbija po svemu pripada“, poručila je Pašić.

(Beta)

