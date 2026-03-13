Patrijarh pisao papi, Putinu, Trampu i drugima: Ne dozvolite da srpski narod bude izgnan sa Kosova

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije uputio je danas pismo papi Lavu 14. i nizu lidera najvećih svetskih država i svetskih organizacija, u kom ih je pozvao da upotrebe svoj autoritet kako bi vlasti u Prištini obustavile primenu "krajnje diskriminatornog Zakona o strancima" i ne dozvole da "pravoslavni srpski narod bude izgnan sa Kosova i Metohije".

Porfirije je pismo, između ostalih, uputio predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, predsedniku SAD Donaldu Trampu, predsedniku Francuske Emanuelu Makronu, premijerki Italije Đorđi Meloni, britanskom premijeru Kiru Strameru, nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu, kao i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu i generalnom direktoru Uneska Haledu el Enaniju.

Patrijarh je u pismu, kako je preneo SPC, upozorio da primenom tog zakona ne bi bio doveden u pitanje samo rad Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici, osnovnih i srednjih škola koje srpski đaci pohađaju po programima Srbije, kao i rad celokupnog zdravstvenog sistema u kome se medicinski zbrinjavaju Srbi sa Kosova i Metohije, nego i „opstanak srpskog naroda i pravoslavnih svetinja“.

„Primenom ovog zakona Srbi bi izgubili mogućnost da se školuju i leče, a zaposleni u prosveti i zdravstvu bi izgubili posao, što bi dovelo do još masovnijeg, ako ne i konačnog, odlaska pravoslavnih Srba sa ove vekovne hrišćanske zemlje, na kojoj, sve do danas, postoji oko 1.300 pravoslavnih crkava, manastira i drugih, ranije uništavanih, hrišćanskih svetinja“, naveo je Porfirije.

Patrijarh je svetskim državnicima poručio da nigde drugo u Evropi, uprkos ranije pomenutim razaranjima, ne postoji na jednom mestu „tolika koncentracija hrišćanskih svetinja, od kojih su četiri na Uneskovoj listi svetske baštine u opasnosti“.

Patrijarh Porfirije je naveo da SPC istrajava na traženju mirnog rešenja i da od srpskih vlasti očekuje da urade sve što je moguće da se pronađe kompromisno rešenje, ističući da su ljudski životi „najveća svetinja i dužni smo da ih čuvamo“.

(Beta)

