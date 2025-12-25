Patrijarh Porfirije čestitao Božić vernicima koji poštuju gregorijanski kalendar

Patrijarh srpski Porfirije čestitao je Božić papi Lavu XIV, predstojateljima pomesnih pravoslavnih crkava, predstavnicima tradicionalnih crkava u Srbiji i svim vernicima koji poštuju gregorijanski kalendar.

On je uputio čestitku patrijarsima carigradskom Vartolomeju, aleksandrijskom i sve Afrike Teodoru, antiohijskom i sveg Istoka Jovanu, rumunskom Danilu, bugarskom Danilu, arhiepiskopima kiparskom i Nove Justinijane Georgiju, atinskom i sve Grčke Jeronimu i tiranskom i sve Albanije Jovanu, saopštila je SPC.

Porfirije je čestitao Božić i apostolskom nunciju u Srbiji nadbiskupu Santu Ganđemiju, nadbiskupu beogradskom Ladislavu kardinalu Nemetu, biskupu subotičkom Ferencu Fazekašu, biskupu sremskom Fabijanu Svalini, biskupu zrenjaninskom Mirku Štefkoviću, biskupu Reformatske Hrišćanske Crkve u Srbiji Beli Halasu, biskupu Slovačke Evangelističke Crkve Jaroslavu Javorniku.

Čestitke je uputio i zameniku biskupa Evangeličke Hrišćanske Crkve Gaboru Dolinskom, biskupu krsturskom Đuri Džudžaru i apokrisijaru Arhiepiskopa kenterberijskog prečasnom Robinu Foksu.

(Beta)

