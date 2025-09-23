Patrijarh Porfirije čestitao Jevrejskoj zajednici Srbije Roš Ašanu

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije uputio je glavnom rabinu Jevrejske zajednice Srbije Isaku Asielu i svim pripadnicima Jevrejske zajednice u Srbiji čestitku povodom praznika Roš Ašana, početak nove godine po jevrejskom kalendaru.

„Ovaj sveti praznik, koji poziva na razmišljanje, duhovnu obnovu i nadu, predstavlja priliku da zajedno poželimo mir, opstanak i blagostanje svim narodima. U ovom složenom i teškom vremenu, sa posebnom pažnjom se molimo za mir i bezbednost svih ljudi, sa nadom da će razumevanje i dijalog

nadvladati sve izazove“, navedeno je u čestitki.

Patrijarh je poželeo izobilje, zdravlje, sreću, mir i radost.

(Beta)

