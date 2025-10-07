Patrijarh Porfirije čestitao rođendan Putinu

Patrijarh srpski Porfirije čestitao je danas rođendan ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

Neka blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista, molitveno zastupništvo Presvete Bogorodice i duhovna podrška Svetog Sergija Radonješkog svagda budu uz Vas i priušte Vam krepko zdravlje, duh mudrosti, duhovnu snagu, ljubav, mir i radost“, naveo je patrijarh u čestitki a prenela Srpska pravoslavna crkva (SPC).

Porfirije je u čestitki zahvalio ruskom predsedniku na „jačanju viševekovnih veza dva bratska naroda i dve sestrinske Crkve“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com